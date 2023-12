"Ferme ta gueule", lance le président du Sénat Gérard Larcher à Mélenchon après ses propos sur Ruth Elkrief

"Ferme ta gueule !", le président du Sénat, Gérard Larcher, s’en est vertement pris ce mercredi 6 décembre au leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, accusé de "réer un brasier" avec ses récentes critiques contre la journaliste Ruth Elkrief.

"Irresponsable" et "Innaceptable"

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dénoncé mercredi 6 décembre une position "irresponsable" et "inacceptable" de Jean-Luc Mélenchon, après des propos controversés sur la journaliste Ruth Elkrief.

Interrogé au micro de RTL sur ce qu'il pourrait dire au chef de file de La France insoumise (LFI), Gérard Larcher a répondu : "Ferme ta gueule".

Dans un message publié dimanche sur X, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à la journaliste Ruth Elkrief après une interview tendue avec le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, portant notamment sur la situation au Proche-Orient.

Le chef de file de LFI a qualifié la journaliste de "manipulatrice" et de "fanatique", des propos qui ont rapidement suscité l'indignation de la classe politique alors que Ruth Elkrief a dû être placée sous protection policière.

"Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consœurs. Et on voit avec quelle allusion derrière, et bien je dois dire que c'est inacceptable", a réagi mercredi 6 décembre Gérard Larcher.

"En dehors de l'arc républicain"

"Pour moi Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain", a-t-il ajouté.

Interrogé à l'issue du conseil des ministres sur la déclaration abrupte de Gérard Larcher sur Jean-Luc Mélenchon, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a dit vouloir "ni commenter, ni donner la moindre leçon".

"Blague à part, il n'y a rien qui donne envie de sourire. (...) C'est d'une gravité absolue", a-t-il poursuivi, faisant référence cette fois aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur Ruth Elkrief.

"Il y a une barrière qui a été franchie"

"Il y a une barrière qui a été franchie, très clairement", a jugé Olivier Véran.

"Quand on est le deuxième personnage de l'Etat, on n'insulte pas comme cela ses opposants", a pour sa part réagi Manuel Bompard sur X. "La réalité, c'est que la bourgeoisie n'aime les représentants du peuple que quand ils se taisent".

"Nous ne fermerons jamais nos gueules"

Le député du Nord et membre de LFI, Adrien Quatennens, a également réagi. "Nous ne fermerons jamais nos gueules quand il s'agira de dénoncer les agissements du parti médiatique, cette fabrique de l'opinion et ses chiens de garde du pouvoir", a-t-il écrit sur X.