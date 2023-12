Football : quatre choses à savoir sur Mayenne, le prochain adversaire de Rodez en Coupe de France

Le Raf affronte le club mayennais pour le compte du 8e tour de la Coupe de France, samedi 9 décembre à 15 heures.

Dernier de son groupe de Régional 1

Pour Rodez, la rencontre de Coupe de France à venir a des airs de déjà-vu. Comme pour son entrée en lice, face à Liffré (3-0) le 18 novembre, le Raf va affronter un club de Régional 1 mal classé en championnat. Le Stade Mayennais occupe la dernière place de son groupe, avec aucune victoire au compteur après sept journées.

Les seules embellies depuis le début de la saison pour les hommes de Bertrand Agesne sont venues de la Coupe de France. Mais tout n'a pas été facile pour autant, à l'image de la qualification face aux Sables-d'Olonne (R1 ; 1-0) après avoir évolué quasiment une heure à dix, ou de celle face à Chemillé-Melay (R2 ; 3-3, 4-2 tab), grâce à une égalisation dans les derniers instants, là encore en infériorité numérique.

20 ans après, un nouveau parcours historique

Le club de Mayenne (une commune de 12000 habitants dans le département du même nom) a été fondé en 2000, après la fusion du CA Mayenne et de l'AS Mayenne. Il a connu ses plus belles heures entre 2003 et 2007, au moment où il fréquentait le CFA2 (ex N3).

C'est d'ailleurs de cette époque que date son parcours historique en Coupe de France, qui est en train d'être égalé. En 2003, les Mayennais s'étaient déjà hissés jusqu'au 8e tour et avaient été éliminés par une équipe de Ligue 2. Ils avaient à l'époque bien résisté face à Lorient, avant de s'incliner en prolongation (3-0 ap).

Des noms connus sont passés par Mayenne

Plusieurs personnalités de renom sont passées par le Stade mayennais. C'est le cas de Franck Haise, l'actuel entraîneur de Lens, qui a connu l'une de ses premières expériences de coach principal dans ce club. Il officiait d'ailleurs en 2003, au moment de la précédente qualification au 8e tour.

Un autre technicien de renom est passé par Mayenne. Michel Le Milinaire, l'entraîneur emblématique de Laval, décédé le 2 décembre, a été entraîneur-joueur du CA Mayenne de 1959 à 1964, juste avant de rejoindre les Tango pour terminer son parcours de joueur, avant de se lancer pour de bon dans le métier d'éducateur.

Par ailleurs, l'actuel préparateur physique de Rodez, Thomas Frette, est aussi passé par Mayenne dans sa jeunesse, lui qui est originaire de cette région.

2400 places mises en vente

Mayenne affrontera Rodez au Parc des sports, son stade habituel, homologué à ce niveau de la compétition. Cette enceinte où le terrain est entouré d'une piste d'athlétisme ne compte qu'une seule tribune. Mais entre les places assises et la main courante, le club a mis en vente 2400 places pour le rendez-vous du 9 décembre.