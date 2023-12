Sénergues. Le Sport quilles roule déjà pour 2024

Le Sport quilles de Sénergues a tenu son assemblée générale en présence de la majorité de ses licenciés. Le bilan sportif de la saison 2023 est plutôt moyen en terme de podiums. Le palmarès du club a été enrichi par le doublé de Léo Servières qui a conservé son titre de vainqueur du challenge national des écoles de quilles en catégorie poussins individuels et celui du challenge départemental par équipes avec Maël Barre de Lunel. Les seniors avaient commencé l’année en s’imposant dans le challenge interclubs, mais sur la saison régulière, seule l’équipe Clot sur les six quadrettes engagées a réussi un podium en finissant en troisième série. L’autre podium de la saison est à mettre à l’actif de la doublette vétérans Yves Costes et Francis Marragou avec une 3ème place en coupe d’Occitanie.

Côté organisation, la réussite de la manche d’élite délocalisée à Campuac pour raison météo et l’organisation du quine ont permis un bilan financier positif et une trésorerie sereine pour la saison 2024.

Une saison qui va voir la relégation d’une équipe de promotion en Essor et d’une équipe d’Essor en série, mais aussi le départ de 3 licenciés compensé par l’arrivée de 2 séniors hommes et 3 féminines. Il a donc été décidé de constituer 6 quadrettes séniors, 1 en promotion, 1 en essor, 4 en série et une doublette féminine en série 5 dont les compositions sont validées.

Un point sur l’entretien du terrain a permis de rappeler l’indispensable engagement du plus grand nombre dans la préparation et l’organisation des journées tout en espérant bénéficier d’un soutien matériel et humain de la municipalité. Le traditionnel challenge interne du club a été fixé au dimanche 31 mars.

Cette assemblée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.