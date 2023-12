La Loubière. Les écoliers gagnent le cross

Les écoliers de Lioujas sont des habitués des podiums pour divers concours mais aussi pour des classements pour des épreuves sportives. Dix sept élèves du CM2 viennent à nouveau de se distinguer en accédant au podium par équipes du cross du conseil départemental à Baraqueville. En cette année scolaire qui se terminera juste avant Paris 2024, ils ont été sensibilisés aux valeurs de l’olympisme par les enseignants et cette performance atteste sans doute de la portée de cet appui pédagogique. Bravo donc aux jeunes sportifs lioujacois qui ont pu assister à la tournée des drapeaux qui a fait étape à Baraqueville pour cette épreuve ouvertes aux volontaires, garçons et filles, écoliers, collégiens, lycéens et même aux étudiants des Staps. Un grand rassemblement de jeunes sportifs passionnés et déterminés.