Quelle couleur succèdera au rose Barbie dans la mode ?

(ETX Daily Up) - L'année 2023 a été marquée par une déferlante de rose, notamment dans les secteurs de la mode et de la beauté, mais cette hégémonie touche (enfin) à sa fin. La couleur phare de Barbie est en passe de se faire détrôner par le rouge et ses infinies nuances, comme révélé dans de nombreux rapports et vu sur les podiums des plus grandes maisons de luxe.

"La vie en rose", un classique du répertoire de la chanson française qui n'a jamais eu autant de sens qu'en 2023, année marquée par la sortie du film "Barbie", incarnée à l'écran par Margot Robbie. Une aubaine pour les marques qui s'en sont donné à cœur joie pour décliner leurs produits emblématiques dans le rose emblématique de la célèbre poupée, et ce dans tous les secteurs. Dans la mode, cette déferlante de rose a même fait émerger une tendance, le Barbiecore, dominée par la teinte iconique ainsi que par des pièces ultra girly. Une source d'inspiration qui, avec le quiet luxury, a clairement dominé les débats dans la sphère mode au cours des douze derniers mois. Mais une nouvelle année se dessine, et avec elle, l'envie de changement. Le rose ne sera bientôt plus, cédant progressivement sa place à la couleur de la passion, de l'amour, et de l'énergie : le rouge.

Couleur vive et flamboyante par excellence, le rouge devrait doucement mais sûrement s'imposer dans nos placards à l'aube de la nouvelle année. Chose qui devrait d'ailleurs commencer dès le début de l'hiver, dans quelques jours donc, avec le lancement des nouvelles collections de prêt-à-porter. Comme observé sur les podiums des défilés automne-hiver 2023, le rouge sera, avec le jaune et le gris, l'une des couleurs les plus prisées. Une tendance repérée à New York, Londres, Milan et Paris, et notamment vue dans les collections des maisons Valentino, Balmain, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, David Koma, ou encore Bottega Veneta.









Le rouge, couleur dominante

Au regard des tendances qui buzzent actuellement sur les réseaux sociaux, le rouge s'imposera aussi dans la salle de bain. Une chose rendue possible grâce à deux inspirations make-up fortes : le red wine makeup et le cherry makeup, dont la popularité ne cesse de croître sur TikTok, avec respectivement 10 millions et 48 millions de vues. Autant d'exemples qui témoignent d'un réel engouement pour la couleur de la passion, et celui-ci devrait encore augmenter dans le courant de l'année 2024.

D'après le Fashion Recap 2023 du moteur de recherche de mode mondial Stylight, la demande pour les vêtements et accessoires de couleur rose a progressivement baissé au cours des derniers mois de l'année, tandis que celle pour le rouge et le rouge bordeaux a dans le même temps augmenté de 21%. "Toute personne désirant investir dans de nouveaux sacs ou vêtements ne devrait pas hésiter à opter pour la gamme de couleurs rouge, car cette teinte continuera à nous accompagner en 2024", indiquent les experts de ce rapport annuel.

Même son de cloche chez Etsy, dont le dernier rapport fait état d'une baisse de 58% des recherches pour le rose vif au cours des trois derniers mois, par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même laps de temps, c'est la couleur 'baie', un rouge agrémenté d'une pointe de bleu, qui semble séduire les internautes, et tenter une incursion dans l'univers de la mode. Ne reste plus qu'à attendre le verdict de Pantone qui devrait annoncer la couleur de l'année 2024 d'ici quelques heures. L'an dernier, c'est le Viva Magenta - entre le rouge, le violet et le rose - qui s'était distingué.