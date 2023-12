Boussac. Téléthon, Noël et randonnée au menu

Ce samedi 9 décembre, sera organisée la journée Téléthon couplée à la fête de Noël des enfants. Pour cette belle journée, un programme complet et varié est proposé. Il débutera par une randonnée, à 14 h, à la salle des fêtes pour un circuit d’environ 8 km. Le retour aura lieu au four à pain avec goûter et vin chaud (participation 5 €). Dès 14 h, les enfants auront des animations gratuites proposées sur la place de l’église et au four à pain (maquillage, fabrication de décorations, activités autour de la crèche fabrication d’objets avec l’imprimante 3D, jeux).

Une boîte aux lettres sera à disposition pour y déposer les lettres au père Noël, tandis que celui-ci va arriver ensuite pour la distribution de cadeaux. Cette fête se terminera en apothéose par l’activation des illuminations vers 18 h. Une soirée de folie sera ensuite proposée avec la troupe théâtrale "Bruits de couloirs" à 20 h 45, participation de 8 € reversés au profit du Téléthon.

Sur les traces de Garrigou

La dernière randonnée de novembre a conduit les marcheurs des chemins de Boussac et du Ségala à Vabre-tizac pour cheminer sur les traces de Gustave Garrigou, un homme parti très tôt à Paris et qui a participé aux balbutiements du Tour de France. Champion de la régularité, il terminera 96 fois dans les dix premiers sur les 117 étapes qu’il a disputées. Il remporta le Tour en 1911 et fut le premier cycliste à gravir le col du Tourmalet sans mettre pied à terre. Le circuit proposé passe à proximité de sa maison natale, ou plus exactement de ce qu’il en reste, quatre pans de mur d’une ancienne filature au bord du Jaoul. Ces randonnées sont toutes très enrichissantes et font voyager car il y eut un passage au Moulin rouge. Une belle rencontre avec le propriétaire des lieux fit part de son histoire et de celle de ce site, bien loin vous l’aurez compris du célèbre établissement de nuit parisien.

Randonnée hebdomadaire

La rando de ce jeudi 7 est prévue à La Primaube (La capelle Saint-Martin) – 13 km pour 200 de D +. Covoiturage à 13 h 30 aire de Baraqueville, 13 h 45 Place de l’église à La Primaube. Responsables – René et Marie Lou 06 22 83 00 80.