Verglas, brouillard givrant : moins de précipitations mais plus de froid ce mercredi, 29 départements en vigilance

Un ciel nuageux qui s'éclaircit par le sud-ouest, mais des précipitations encore en ce mercredi matin.

La neige est tombée ces derniers jours sur tous les reliefs français, et elle continuera de tomber faiblement en ce mercredi 6 décembre au matin, et même sur les Vosges et le Jura dans l'après-midi sous un ciel aux trois quarts couvert.

Avec des températures faibles, frisant avec les 0 °C voire en dessous, entre -2 et +2 degrés en plaine, parfois inférieures à -5 degrés dans les vallées alpines et sur tous les reliefs enneigés.

Des températures fraîches, des gelées et du brouillard

Attention aux gelées blanches, aux nappes de brouillard dans le centre ouest, sur le Massif Central et jusqu’aux portes de Bretagne, qui pourra être givrant sur le Cantal et le nord de l'Aveyron. Sans oublier localement le regel des chaussées mouillées, notamment de la Vendée et du Poitou-Charentes au sud du Limousin.

En journée, pas plus de 4 à 8°C dans la majeure partie du pays, 10 à 15 degrés sur le Sud-est, 8 à 14 de la Bretagne au sud-ouest.

Neige et verglas, et toujours des crues

Au total 29 départements font l'objet d'une vigilance jaune, dont 10 en matinée pour la neige et le verglas

Somme

Oise

Seine-Maritime

Eure

Vendée

Deux-Sèvres

Charente-Maritime

Charente

Corrèze

Aveyron

Verglas, crues, avalanches : 29 départements en vigilance jaune. Capture d'écran - Météo France

14 départements sont placés en vigilance jaune pour les crues, dans le Nord, le Sud-ouest, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et en Normandie où des inondations se sont produites ce mardi 5 décembre alors qu'aucune vigilance n'avait été émise par Météo France.

Enfin, 5 départements alpins et deux Pyrénéens restent en vigilance pour les avalanches, à cause d'un fort enneigement.