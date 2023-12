CARTES. Crues, avalanches : la moitié de la région Occitanie placée en vigilance jaune, ce jeudi

Jusque-là épargnée par les vigilances de Météo France, l'Occitanie est désormais concernée. Et pas qu'un peu : la moitié du territoire est en jaune, ce jeudi 7 décembre 2023.

Dans son bulletin de fin de journée, ce jeudi 7 décembre 2023, Météo France a placé 21 départements du pays en vigilance jaune. La moitié de l'Occitanie est concernée.

Six départements en jaune

Sur les 21, six sont en Occitanie, soit quasiment la moitié de la région. Et ce, pour deux motifs : crues, et avalanches. Voici les territoires concernés, et le phénomène à surveiller :

Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne : crues et avalanches

: crues et avalanches Ariège : avalanches

: avalanches Gers, Tarn-et-Garonne, Lot : crues

La moitié de l'Occitanie est en jaune. Météo France - Capture d'écran

Une grande partie du sud est figure aussi parmi les territoires mentionnés par Météo France, dans le cadre de cette vigilance jaune. Quant au Morbihan, il est en alerte jaune pour pluie-inondation. C'est le seul du pays à devoir composer avec ce motif.

Quelle météo en Occitanie ?

Après une soirée nuageuse avec quelques averses dans le nord et l'ouest de la région, la pluie fera son apparition sur la totalité du territoire régional durant la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre 2023.