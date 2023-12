Gel des tarifs, prix plafonds : les mesures annoncées par Clément Beaune autour du train, en 2024

Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est projeté vers 2024 concernant les voyages en train, en France. Gel des tarifs, prix plafonds... voici ce qu'il faut retenir de son intervention, ce jeudi 7 décembre 2023.

"Il faut que le train soit abordable et populaire" : c'est ce qu'a martelé Clément Beaune, le ministre des Transports, sur Franceinfo, ce jeudi 7 décembre 2023. Il s'est projeté vers 2024, en évoquant, sans surprise, le sujet des tarifs.

"De nouveau un bouclier tarifaire"

Le train est-il toujours abordable et populaire ? Interrogé, le ministre a reconnu que "c'est difficile pour un certain nombre de Français, bien sûr. Il faut plus de trains, c'est d'abord cela que nous demandent les Français". Après avoir évoqué l'instauration d'un "bouclier tarifaire dans une période d'inflation très forte l'an dernier", Clément Beaune a souhaité que "l'on ait de nouveau un bouclier tarifaire l'année prochaine, et qu'il soit un peu différent". Il le veut "ciblé sur les Français qui connaissent le plus de difficulté à prendre le train".

\ud83d\udd34 "Il faut le train soit abordable et populaire. Il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo, sur les Intercités”, annonce Clément Beaune. “J’ai exigé de la SNCF qu’il n’y ait pas de nouvelle hausse en 2024 sur les prix plafonds” des cartes avantages. #8h30franceinfo pic.twitter.com/vc8csv9fq6 — franceinfo (@franceinfo) December 7, 2023

Gel des tarifs, prix plafonds...

Ce jeudi matin, le ministre des Transports a ainsi fait plusieurs annonces. "D'abord, il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo. Le Ouigo, c'est un TGV sur quatre, c'est souvent le TGV que prennent les jeunes, que prennent les gens qui ont un peu moins de moyens, ça permet d'avoir de la grande vitesse accessible pour tous sur beaucoup de lignes."

Autre mesure officialisée par Clément Beaune : "on fera aussi un gel de tarifs sur les trains Intercités", des machines qui ont été "négligées, pas assez d'investissement. Ce sont plus de 12 millions de Français, chaque année, qui prennent ces trains. On va leur faire un gel des tarifs, c'est une question de respect, pour l'année prochaine".

Concernant la carte avantage, dont le prix a augmenté, "ce sont presque 5 millions de Français qui prennent le train avec des réductions", grâce à celle-ci. Quant aux prix plafonds, qui "avaient augmenté au mois d'août", le ministre des Transports a "exigé de la SNCF qu'il n'y ait pas de nouvelle hausse sur les prix plafonds pendant toute l'année 2024".