Estaing. Ils ont marché pour le Téléthon

Chaque année, Lous Caminaïres de l’Olt al Dourdou aiment à participer aux animations du Téléthon. L’association avait donné rendez-vous aux marcheurs pour une balade autour d’Estaing.

Rassemblés au foirail, trente-six caminaïres prenaient le départ pour une randonnée qui empruntait le chemin des Coustilles — avec de magnifiques vues sur le village — puis L’Ouradou, Le Mal Pas, La Fage, les vignes de Carays, L’Escalière pour rejoindre le centre de secours. Préparé par les adhérents d’Estaing, ce parcours d’environ 6 kilomètres, agréable et sans difficulté, s’est déroulé dans une ambiance des plus familiales et sous un beau ciel bleu. À l’arrivée, au centre de secours, les pompiers avaient confectionné boissons et douceurs pour clore cet après-midi sur une note gourmande.

Le club des Caminaïres se retrouvera à Campuac samedi 16 décembre pour une nouvelle randonnée en faveur du Téléthon.