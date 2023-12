Onet-le-Château. "J’ai toujours voulu apporter du bonheur aux autres"

Le 5 décembre a eu lieu la journée mondiale du bénévolat, à cette occasion APF France handicap a souhaité mettre à l’honneur une des siennes.

Cette journée mondiale du bénévolat était l’occasion pour l’association APF France handicap Aveyron de mettre en lumière une figure au sein de la communauté aveyronnaise, de celles qui en font la richesse, une bénévole dévouée depuis 14 ans : Hélène Arnault.

Après une carrière à l’usine Bosch, Hélène a fait le choix de consacrer une partie de son temps à une cause qui lui tient particulièrement à cœur : soutenir les personnes en situation de handicap. Elle s’est engagée auprès d’APF France handicap, qui œuvre pour la défense et la représentation des personnes en situation de handicap.

Elle a rejoint une équipe de bénévoles dédiée à l’organisation des braderies. Du tri méticuleux des vêtements à la vente, Hélène est reconnue comme une véritable experte, une vendeuse réclamée par les clients de la braderie et qui suscite la considération de toutes celles et ceux qui la côtoient. Interrogée sur son engagement, elle confie avec un sourire sincère : "J’ai toujours voulu apporter du bonheur aux autres". Les braderies qu’elle contribue à orchestrer ne se résument pas à une simple vente de vêtements. Chaque article vendu participe activement au financement d’actions concrètes en faveur des personnes en situation de handicap en Aveyron. Grâce à des événements tels que ceux-ci, APF France handicap peut continuer à développer des initiatives visant à favoriser le lien social et l’accès aux droits des personnes concernées.

Très engagée, Hélène représente parfaitement les valeurs de l’association et son objectif de construire une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains, elle contribue ainsi à l’amélioration des droits des personnes en situation de handicap et inspire également tous ceux qui l’entourent. Son histoire démontre que chacun, quel que soit son parcours professionnel et personnel, a le pouvoir d’apporter sa pierre à l’édifice d’une société plus équitable et solidaire.

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre APF France handicap, contactez la délégation Aveyron au 05 65 78 98 10 ou bien écrivez à dd.12@apf.asso.fr