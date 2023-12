Rignac. Les lectrices sont en ordre de marche

Créée en 1999 par le romancier Alexandre Jardin et par Pascal Guénée, ancien président du Relais civique, l’association Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Dans l’objectif de partager le goût de la lecture et des livres, des bénévoles de plus de cinquante ans, formés, interviennent dans diverses structures dédiées à l’accueil collectif des enfants de 0 à 12 ans, auprès de petits groupes.

Sur le plan départemental, Audrey Valéry est la référente de l’association au sein de la Fédération des œuvres laïques (FOL) : "Merci d’être venues si nombreuses à cette réunion, c’est chouette ! Et merci à Nicole d’être le relais du Pays rignacois cette année". La référente a ainsi montré sa satisfaction en accueillant à la médiathèque les onze bénévoles et futurs bénévoles ainsi que Geneviève, une ancienne bibliothécaire et conteuse à Baraqueville. Après la présentation de chaque bénévole, Audrey a signalé qu’à partir de janvier 2024 un comédien interviendra, comme l’an passé, pour parfaire à la formation des bénévoles en lecture à voix haute.

Parmi les animations connues à venir, il a été cité la Nuit de la lecture à Druelle, le Printemps de poètes, la présentation des livres de jeunesse, une réunion en février. Il a été rappelé ensuite que chaque bénévole reçoit la lettre mensuelle de la délégation avec les différentes animations en Aveyron, auxquelles les personnes intéressées peuvent s’inscrire. La réunion s’est terminée par la visite du coin enfants par Valérie, la responsable de la médiathèque.

Cette réunion a permis de faire le point avec les différentes lectrices sur les lieux de leurs interventions. École de Lanuéjouls : Muriel ; école Jacques Perrin : Annie, Dany, Grazziela ; école Saint-Joseph : Annie, Hélène, Lily ; école d’Anglars : Nicole Cs ; école de Mayran : Nicole Cs ; école de Bournazel : Nicole Cf ; école de Roussennac : Nicole Cf ; résidence Marie Gouyen : Annie, Denise, Dany.