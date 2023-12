Saint-Saturnin-de-Lenne. Marché de Noël : le succès à la clé

Le marché de Noël du 3 décembre à Saint-Saturnin de Lenne, a connu un franc succès. L’événement a attiré de nombreux visiteurs conquis par l’ambiance festive et la diversité des exposants. En effet, chacun pouvait choisir ses cadeaux de Noël entre décorations, bijoux, gâteaux à la broche, savons, jeux, objets artisanaux en fer, bois, paille, laine ou tissus. De surcroît, la démonstration en direct du sculpteur sur bois à la tronçonneuse, Patrice Lesage, a été un temps fort ; son travail a retenu l’attention de tous les visiteurs qui, au fil des heures, ont assisté à la création d’une œuvre sans pareille : le clocher de l’église du village fait à la tronçonneuse ! Les exclamations fusaient : surprenant, incroyable, merveilleux !

La tombola "où tous les numéros gagnent" de l’association "Fleur des Causses" a suscité curiosité et intérêt ; elle a contribué à la collecte de fonds pour le Téléthon de manière ludique.

Un grand merci à tous les exposants, bénévoles et public. Ce marché de Noël a réussi à allier divertissement et générosité en participant de manière significative au Téléthon. Cet événement mémorable a célébré l’esprit de Noël tout en soutenant une cause importante.