Laguiole. Une expo photos appréciée à l’Ehpad

Le vernissage d’une exposition de photographies s’est déroulé à la résidence Ste-Thérèse, en présence de l’association "Les amis de la maison de retraite", de la direction et du maire, Vincent Alazard.

Une salariée de la résidence, Laurence Salabert et son compagnon Dominique Baïs, exposent une quinzaine de clichés sur la flore, la faune de l’Aubrac, le village de Laguiole de jour et de nuit. Sont également exposés les travaux des résidents effectués lors des ateliers créatifs. Vincent Alazard a salué cette belle initiative, Vincent Vigier, le directeur de l’établissement et Colette Neyrolles, présidente de l’association "Les amis de la maison de retraite", ont chaleureusement remercié Laurence. Tous ont partagé le verre de l’amitié dans un esprit de bienveillance.

L’exposition se tiendra jusqu’à la fin du mois pour le plus grand plaisir des résidents.