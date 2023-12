Laguiole. Banquet des classards de 1953

Cinquante-deux classards et leurs conjoints du canton de Laguiole se sont retrouvés au restaurant "Le Best western".

Ils furent chaleureusement accueillis par toute l’équipe, qui leur servit l’apéritif une sangria blanche accompagnée de délicieuses mises en bouche, suivi d’un gourmand repas, terrine de foie gras mi-cuit et confit d’oignons, coquilles Saint-Jacques poêlées, trou normand, rôti de veau, plateau de fromages et une superbe omelette norvégienne pour conclure.

Digestion faite, ils étaient une vingtaine en soirée à partager la soupe au fromage, en musique avec l’orchestre de Nicolas Puechmaille et de chauffer le parquet de quelques pas de danses. Et tous ont été enchantés de cette journée de détente et d’amitié.