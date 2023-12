Basket-ball : un air de revanche pour un Rodez qui "ne se projette pas" en haut

Bien que leader provisoire, le Rodez basket Aveyron voudra faire un grand pas vers… le maintien en Nationale 3, demain soir (20 heures) dans sa salle Ginette-Mazel à Rodez, face à Andrézieux II, actuel 5e.

Ne lui parlez pas (pour l’instant) de la perspective d’une accession en Nationale 2, au coach Matija Sagadin. Sous peine d’entendre un rire renvoyant aussi bien à l’improbable qu’à l’incongru. Pourtant, au moment de recevoir un autre des gros bras de la poule, les réservistes d’Andrézieux (8V, 3D) demain soir dans sa salle Ginette-Mazel, c’est bien Rodez qui est leader ! Effectivement, les gars du piton (8V, 4D) comptent un match en plus – joué en avance contre Agde, car initialement prévu le 6 janvier, pour éviter un retour de trêve des confiseurs délicat. C’est d’ailleurs d’une prestation pleine de manque de rythme, vue le 8 janvier 2023, que les Aveyronnais voudront se racheter ce soir.

"On s’en rappelle très bien, les mecs sont prévenus, abonde Sagadin. La saison dernière, Andrézieux était venu gâcher la fête dans notre salle, que l’on avait remplie. On a une revanche à prendre. " Demain soir, il s’agira donc pour Mansour Diouf et les siens de parvenir à faire dérailler la défense adverse. Car c’est bien là le point fort des hôtes du soir. "Ils ont réussi à contenir la plupart des grosses équipes, appuie le coach, qui s’attend aussi à un autre contexte que la saison dernière. On sait ce qui nous attend, c’est sûrement la défense la plus complète de la poule, à nous de répondre présent." Et pour cela, malgré quelques bobos nés du dernier match, une vraie bataille gagnée à Mantaille (70-74) ou encore de la fatigue engendrée par son long trajet, c’est un groupe "normalement " au complet, devant même accueillir le U20 Nourdine Salhi, sur lequel pourra compter le technicien.

Fraîcheur et cohésion

Et de ce qui ressort de ce duel – le dernier de l’année civile – pourrait, malgré les rires du coach, dire si la deuxième partie de saison s’annoncera palpitante jusqu’au bout. En effet, en cas de succès, le maintien serait acté, ou ce serait tout comme. Et la question de savoir si le cinq rouergat peut aller chercher une bataille pour l’accession demeurera !

Même si Sagadin l’assure encore : il "ne se projette pas" vers cet objectif. Disant même ne pas connaître les modalités exactes pour la montée. On l’a aidé un peu : il s’agit des neuf premiers de poule, ainsi que des trois meilleurs deuxièmes. Pas de quoi le faire déroger. " L’équipe prend beaucoup de plaisir à jouer. On ne va pas se prendre pour ceux qu’on n’est pas ; même si, évidemment, c’est très réjouissant de se voir en haut de tableau. Mais si on est là, c’est peut-être aussi parce qu’on ne se prend pas la tête, qu’on a cette fraîcheur. " Et de conclure : "La cohésion est encore meilleure que la saison dernière, les gars prennent du plaisir à jouer ensemble, font preuve de solidarité. Et il faut profiter de ces moments-là ! "

Le groupe de Rodez : Williams, Gelin, Frugère, Chumiatcher, Abbad, Bannerman, Sharta, Salhi, Moncet, Rigal, Zéphirin, Diouf.