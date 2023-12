Réquista. Du nouveau dans le commerce local

Alors que dans certaines localités, les rideaux se baissent, laissant derrière eux des vitrines désertes ornées de panneaux "à vendre", l’élan commercial semble persévérer à Réquista. En effet, dans l’avenue de Millau, une nouvelle boutique voit le jour : "Loc-A-Z-e", ouverte par Mme Reniot depuis peu.

Ce nouvel établissement offre une multitude d’articles de seconde main soigneusement sélectionnés : des vêtements pour enfants, adultes, hommes et femmes, une variété de jouets, des jeux vidéo, des trésors littéraires, des bibelots, et bien plus encore. Une véritable invitation à se faire plaisir, le tout à des prix des plus abordables et appréciés en cette période de fêtes toujours dépensière. Pendant le mois de décembre, la boutique ouvrira chaque jour à partir de 14 heures, offrant ainsi une opportunité à chacun de l’explorer à sa guise. Une opportunité à ne pas manquer.