Luc-la-Primaube. Laurent Mercadier, président de la Boule joyeuse lucoise, honoré

Le président du club de pétanque de la Boule joyeuse lucoise, Laurent Mercadier, s’est dernièrement vu remettre un diplôme d’honneur du dévouement pour sa longévité et bons et loyaux services lors de l’assemblée générale de pétanque de l’Aveyron. Surpris mais fier, il a tenu à préciser qu’il associe cette récompense à tous les membres du bureau ainsi qu’à tous les licenciés qui l’accompagnent sans relâche depuis le début. Une bande d’amis très actifs qui ont redynamisé ce club et le placent au plus haut niveau départemental avec l’organisation des concours amicaux du vendredi soir durant le printemps et l’été place de l’Eglise à Luc et des divers championnats au boulodrome de Calzins.