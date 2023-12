Le parc régional de l’Aubrac s’inspire d’une coopérative à Najac

Une quarantaine d’élus, membres d’associations et curieux se sont rendus dernièrement à Najac pour découvrir le fonctionnement de la coopérative d’énergies renouvelables, dénommée EnerCoa. "C’était une journée très inspirante !", s’enthousiasme Nadège Mouliade, coprésidente de la commission énergie du parc régional de l’Aubrac, organisateur de ce voyage d’étude.

Les membres d’EnerCoa ont montré un exemple de mobilisation proactive et d’intelligence collective autour d’une idée phare : développer des projets d’énergie renouvelable pour et par le territoire. "Ils sont animés par la conviction que cet enjeu stratégique ne doit pas être réservé qu’au secteur privé." Pour cela, leur statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) permet d’associer les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités publiques dans le capital, dans la gouvernance et aux bénéfices de la coopérative. Créée en 2019, celle-ci rassemble aujourd’hui 363 membres, a permis d’implanter 2 541 m2 de panneaux photovoltaïques sur 9 bâtiments pour produire 511 kWc. Les coopérateurs investissent une partie de leur épargne, bénéficient d’un placement rémunérateur tout en contribuant au développement de la coopérative. La région Occitanie abonde de 1 € de subvention pour 1 € citoyen investi. EnerCoa est soutenue par l’Ademe, le Sieda et le PETR Centre Ouest Aveyron. L’association EC’LR accompagne la coopérative en phase initiale de ce projet. La commission énergie du Parc continue à étudier les opportunités pour faire émerger des projets et un forum pourra mobiliser les citoyens.