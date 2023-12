Tendance : les boissons sans alcool en pleine ébullition pour devenir (aussi) des alternatives au champagne

(ETX Daily Up) - Après la bière et les spiritueux, le rayon "sans alcool" est en pleine effervescence avec des recettes qui se rêvent en alternatives au champagne, au moment où les ventes du vin de fête ont plongé de 11% en 2022. Focus sur ces nouvelles options sans alcool qui risquent de sortir le grand jeu lors des prochaines fêtes de fin d'année.

Au rayon boisson, c'est l'une des tendances majeures, tant par ses performances que par la multiplication des innovations, dans laquelle même des géants de l'alcool se sont engouffrés : le sans alcool. En 2022, le marché mondial des breuvages ne contenant pas un gramme d'éthanol a augmenté de 9% en volume, d'après l'étude internationale du cabinet britannique IWSR sortie à l'automne dernier. Au pays des grands vins de Bordeaux et du champagne, le nombre de consommateurs a même augmenté de 25%. Et l'année 2024 approchant ne devrait pas mettre un coup d'arrêt à cette dynamique. Une récente étude du cabinet NielseniQ indiquait que plus de la moitié des consommateurs français (52%) prévoyait de réduire, soit considérablement soit légèrement leur consommation d'alcool au cours des douze prochains mois.

Alors que le mois sans alcool, plus connu sous son nom anglo-saxon "dry january", engagera de nouveau les consommateurs à observer une pause dans les apéritifs et autres moments plus ou moins enivrés, de nouvelles recettes ambitionnent de reproduire toujours mieux la convivialité d'un verre partagé. Et dans ce cas de figure, quoi de mieux que de siroter un verre plein de bulles. Si l'on considère toujours le champagne comme le vin de fête par excellence, il existe pourtant bien une marge de manoeuvre en matière d'alternatives effervescentes. D'après le bilan annuel publié par Franceagrimer, les ventes du roi des vins a chuté de 11,4% en volume dans les grandes surfaces. Et dans le même temps, les autres options à bulles prennent du galon. Par exemple, le crémant d'Alsace a enregistré une progression de ses ventes de 9,8% tandis que celles des vins étrangers affichent +4,7%.

Du côté du sans alcool, on se prend aussi à rêver d'être une alternative au champagne. Durant longtemps, les pétillants ont été ces boissons pleines de sucres et sans saveur. Et le jus de pomme effervescent, généralement choisi pour les enfants, a souvent composé la seule possibilité. Il y a donc tout à inventer dans ce linéaire. En matière de solution, la désalcoolisation constitue une première piste. C'est le chemin qu'a pris French Bloom, une marque incarnée par le top model Constance Jablonski et lancée en collaboration avec Maggie Frerejean-Taittinger. Cette dernière s'en est remise à son époux, Rodolphe Frerejean-Taittinger, patron de la maison champenoise Frerejean Frères, ainsi que Carl Héline, l'ancien directeur de la maison Krug, pour élaborer un effervescent sans alcool. La recette qui a fait consensus est une base de chardonnay dans lequel du pinot noir a été ajouté pour la version rosé. Bref, on reprend tous les codes du champagne, y compris avec le galbe de la bouteille et même le prix, soit 29 euros l'unité. French Bloom est en effet surprenant à la dégustation avec sa bouche fruitée, compte tenu de l'incorporation en fin de fabrication d'arômes naturels de citron et de jus de raisin.

Mais il y a une autre voie, pour concevoir des bulles sans alcool sans compter nécessairement sur le raisin. C'est le pari de la nouvelle gamme Tempera qui offre une autre vision de cette expérience gustative en préférant mêler fruits et herbes aromatiques pour éviter que nous opérions une comparaison avec le breuvage de Bacchus. Développée aux côtés du grand chef Mauro Colagreco, cette sélection, qui compte six recettes, embarque par exemple de la tagète, de la rose, de la lavande, de la vanille ou encore du safran, pour proposer différentes alternatives au vin, du rosé au rouge. La nouvelle griffe intègre dans sa sélection deux pétillants, l'un sec à base de criste marine et l'autre doux à base de yerba maté. Compter 28 euros la bouteille.

De leurs côtés, Alix Besnier et Henri Volpiliere ont suivi le chemin des fruits pour concevoir des recettes effervescentes sans alcool. Elaborée à partir d'infusions et d'extraits de plantes, leur gamme intitulée Bulles de Jardins associe la bergamote au romarin pour composer une nouvelle version du tonique tandis que les jeunes entrepreneurs ont eu à coeur de reproduire aussi les sensations d'un vin naturel du Jura, en combinant noix fraîches et raisins blancs. La troisième recette est sans doute la plus originale avec son association de rose de Damas et de piment. Compter 10,95 euros la bouteille.