Luc-la-Primaube. Une sortie appréciée par les aînés

Les adhérents du club de l’âge d’or, présidé par Christian Nespoulous, se sont rendus à Villefranche-de-Rouergue pour visiter, aux portes de la ville, le monastère de la Chartreuse construit en 1452 grâce au legs testamentaire d’un drapier Vézian-Valette. C’est un très beau site et sa visite fut très intéressante. Le guide a su passionner les participants avec la vie des chartreux et leur faire découvrir ce bel ensemble de bâtiments.

Vers midi, le groupe s’est dirigé vers la table paysanne ferme Carles de Monteils. Un excellent accueil du propriétaire qui avec beaucoup d’humour, leur a proposé des dégustations variées et généreuses, accompagnées d’un bon vin rouge au cassis et aux noix. Un repas copieux avec une cuisine locale authentique à base de canards, a été animé par la serveuse. Le chef Jacques Carles est venu les saluer avec un canard à la main rempli d’une petite liqueur… Donc expérience atypique et mémorable. Après quelques minutes de sieste digestive dans le car confortable, ils sont arrivés dans le village médiéval de Villeneuve d’Aveyron dans une des plus belles bâtisses, afin de visiter la maison de la photo de Jean-Marie Périer, avec ses 200 clichés des années 60 et 70, dispersés sur trois étages.

Certains ont visité l’église de Saint-Sépulcre construite en deux temps : partie romane au XIe siècle et l’église gothique au XIIIe siècle. Ils ont pu contempler les peintures murales du XIIe siècle, s’inspirant du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle… Une sortie agréable et conviviale sous un magnifique soleil qui fit l’unanimité auprès des participants.