Luc-la-Primaube. La troupe Bruits de couloirs Scen’iors a séduit le nombreux public

Les 7 comédiens du groupe Scen’iors de Bruits de couloirs, Geneviève, Mady, Marie-Jo, Monique, Nicole, Philippe et Pierre, ont présenté leur nouveau spectacle le week-end dernier. Lors des deux représentations, ils ont enthousiasmé le public venu nombreux les applaudir sur la scène de l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. Les gradins et les chaises étaient bien remplis et les applaudissements ont été plus que nourris.

Aurore Lenergie, la présentatrice, a animé l’émission "Télé Première", et leur a fait découvrir la vie d’un village à travers des reportages à la médiathèque, à la pizzeria, à la mairie, à Pôle Emploi, au jardin, à la salle des fêtes, à la pâtisserie, au salon de coiffure, à l’agence matrimoniale, … et leur a lu leur horoscope. Pendant plus d’une heure et demie de spectacle, au travers des 10 sketchs humoristiques ou ironiques, la prestation et le talent des sept comédiens ont séduit au plus haut point les 500 spectateurs qui ont applaudi et ri des petits travers de l’être humain. Un grand bravo à ces comédiens qui ont été à l’unisson et ont montré une large palette de leurs talents, le tout saupoudré d’humour. Outre le spectacle, une fois le rideau baissé, Florian, le président de l’association Bruits de Couloirs et les comédiens ont invité le public à partager un temps convivial autour du pot de l’amitié.