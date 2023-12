Trop nombreux, sales, indésirables : Millau est bien décidée à réagir face à la surpopulation grandissante des pigeons

Les habitants sont invités à contacter la mairie pour signaler les endroits fortement occupés par ces volatiles qui peuvent devenir problématiques. Notamment sur le plan sanitaire.



La chasse aux pigeons n’est pas encore ouverte mais leur présence accrue pose, pourtant, quelques problèmes qu’il serait malvenu de négliger. Ainsi, depuis 2020 la Ville de Millau constate l’augmentation probante du nombre de ces bêtes si communes. Que ce soit sur l’espace public ou chez les particuliers. Ces volatiles, oiseaux dits "de ville" sont en effet habitués à nicher dans les milieux urbains. Mais leur nombre croissant devient problématique.

D’abord sur le plan sanitaire. En effet les pigeons peuvent être porteurs de maladies et de bactéries transmissibles à l’homme (la salmonellose, la maladie de Newcastle, présente partout dans le monde, très contagieuse et souvent grave). Les cadavres, les nids ou encore les plumes peuvent bloquer les conduits d’eau, les gouttières, les cheminées et attirent les insectes. Ensuite, sur le plan urbain car les déjections des pigeons sont corrosives et dégradent le mobilier urbain, les véhicules, les monuments comme les espaces de vie.

Interdit de les nourrir

La Ville rappelle également que "l’article 120 du règlement sanitaire départemental adopté par le Préfet le 18 octobre 1984 stipule que le nourrissage des animaux vivant à l’état sauvage, notamment les pigeons, est strictement interdit. Et cela dans tous les espaces, publics comme privés. La Ville de Millau soutient cette mesure afin d’éviter, justement, la concentration en masse de pigeons."

D’où, de façon très pratique, la volonté municipale millavoise de s’atteler à un recensement des zones concernées par la surpopulation des pigeons. L’idée, ensuite, sera "de proposer des solutions adaptées pour réguler la population présente en ville." Affaire à suivre donc.

Les habitants peuvent contacter directement le référent de la Ville (Fabien Enguix) par courriel (fabien.enguix@millau.fr) ou bien par téléphone (06 30 17 47 72).