Aveyron : Fabienne Laville met le safran de Saint-Cyprien à toutes les sauces

Sophrologue, naturopathe, installée à Saint-Cyprien depuis 2017, Fabienne Laville cultive du safran sur les berges du Dourdou. Sous sa marque Omona, elle produit des préparations pour les plaisirs de la table, mais aussi les soins de la peau.

On a l’habitude de dire que tous les chemins mènent à Rome. Ils peuvent aussi vous conduire à Saint-Cyprien-sur-Dourdou. à la recherche d’un nouveau terrain pour ses plantations de safran, et alors qu’elle ne connaissait pas du tout l’Aveyron, Fabienne Laville s’est finalement installée avec son mari Raymond dans le village des berges du Dourdou. Le couple y a fait l’acquisition d’une maison et y réside depuis maintenant six ans, après avoir vécu notamment dans le Gers et la Haute-Garonne, avec une parenthèse professionnelle en Arabie saoudite.

Sophrologue et naturopathe

Esthéticienne dans une autre vie, Fabienne Laville est devenue sophrologue, naturopathe, se spécialisant dans l’approche globale de la douleur. "J’étais déjà convaincu que la beauté passe par autre chose que les soins du corps, l’alimentation, le bien-être, l’hygiène de vie… Si les gens se sentent bien, cela se ressent, explique-t-elle. Ainsi, j’ai toujours été intéressé par les soins naturels et par le safran, qui est une plante assez fascinante. J’ai acheté mes premiers bulbes en 2009 et je me suis lancé dans la culture du safran depuis près de dix ans." Fabienne a créé Omona, son entreprise de production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales en 2021. Sa fille Anne-Lise, devait prendre la relève, mais pour diverses raisons, cela n’a pu se faire.

Une production artisanale

Fabienne assure une production de safran "complètement artisanale." La récolte des fleurs a lieu en octobre. "Cette année, nous avons eu une mauvaise récolte, en raison de la pluie. En juin, beaucoup de bulbes ont pourri, la germination a été retardée et la récolte s’est faite sous l’eau…" Durant un mois, les fleurs sont récoltées le matin, voire l’après-midi, quand il y en a beaucoup. Tout doit être émondé et séché le jour même, puis stocké à l’abri de la lumière. Un travail fastidieux, qui explique le prix (32 € le gramme) du safran. Omona conditionne les stigmates de safran – "un bon safran tire vers le rouge" – en petite quantité d’un gramme et 0,5 gramme pour les particuliers ; à la demande pour les professionnels.

Confitures, gelées, chutneys

Pour ses différentes préparations, estampillées Fabriqué en Aveyron, Fabienne fait macérer le safran pendant un bon mois. "Avec le safran, il faut du temps pour qu’il puisse développer toutes ses qualités, ses flaveurs, ses saveurs ses arômes."

Confitures et gelées de fruits aromatisées au safran, tartinades, chutneys au safran pour accompagner un poisson, des grillades ou des fromages, crème de girolles ou confit d’échalotes au safran… Le safran de Saint-Cyprien se décline à toutes les sauces et pour tous les goûts avec encore le Fondant, un caramel au beurre salé au safran, l’Onctueuse, une délicieuse crème de châtaignes au mélilot et au safran ou le So British, une confiture d’orange amère avec une pointe de safran et de gingembre. Omona propose aussi sa liqueur de Safran, fruit d’une rencontre à la foire de Rodez puis d’une collaboration avec la distillerie de Pont-de-Salars, les Potions d’Oc, "En France, on connaît très mal le safran que l’on peut utiliser de l’apéritif au dessert. Il peut être décliné à volonté, insiste la Cypriennoise d’adoption. J’aime cuisiner, j’aime les choses originales, les épices, les aromates…"

Fabienne Laville travaille aussi les fleurs et plantes sauvages comme pour son Pesto du vallon, à base de feuilles d’ail des ours, avec des noix et du fromage de Rodez. L’une de ses dernières créations, Plaisirs d’automne, à savourer sur des tartines ou à la petite cuillère, est constituée de beurre de châtaigne à la nèfle.

Outre les plaisirs de la table, avec les fleurs du safran, aux propriétés anti-âge, antioxydantes, hydratantes et adoucissantes, Fabienne élabore des baumes, lotions pour le visage, sérums et autres hydrolats pour la peau.

Particuliers et restaurateurs

Le safran de Saint-Cyprien-sur-Dourdou a déjà séduit plusieurs chefs cuisiniers et restaurateurs aveyronnais, dont Hervé Busset, la Table 42 et la Petite auberge de Bezonnes. Pour les particuliers, Fabienne assure la vente directe de ses produits sur les marchés de Saint-Cyprien et Marcillac. Elle a récemment participé au Salon du chocolat du Grand Rodez et on la retrouve sur quelques marchés de Noël, comme ceux du Grand Mas ou de Compolibat.

Particulièrement active et parfaitement intégrée à sa nouvelle vie aveyronnaise, cette Normande d’origine est aussi conseillère municipale de Conques-en-Rouergue et s’occupe de l’association des marchés de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Autant dire que les journées de Fabienne Laville à… la campagne sont bien remplies…

Omona, 38 rue de l’église, Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Contact au 06 43 55 76 10. omona12320@gmail.com