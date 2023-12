Rugby : Decazeville pour la passe de trois

À Isle ce dimanche après-midi (15 h 15) pour le compte de la 10e journée de Fédérale 2, le Sporting tentera de remporter un troisième match à l’extérieur.

Ce bloc de trois rencontres avant les fêtes inquiétait le staff decazevillois. Avec deux déplacements pour une réception, de Riom dimanche prochain, pas facile d’enchaîner les bons résultats. Pourtant dès le premier match à Sarlat, le Sporting s’est surpassé afin de décrocher une victoire sur le fil (25-26). Aujourd’hui, rebelote, les Decazevillois sont en route pour Isle-sur-Vienne et enchaînent un deuxième voyage ; cette fois-ci chez le dixième du classement. Si le Sporting est dans une phase positive avec deux victoires consécutives, les Islois sont à l’inverse, dans le dur avec une défaite à Bourges (41-11) et avant cela un revers à domicile face à Sarlat (15-25).

Le XV de départ Vabret - Verdié, Pisano, Barascud, J. Vidal - Monbroussous (o), Armengaud (m) - Rouquette (cap.), Lac, Lozano - Foulquier, Fiches - Guibert, Nigou, Roques. Remplaçants : Delclaux, Fabro, Cloutier, Lavergne, Ratier, Valentin, Sigal.

Autant dire que les Hauts-Viennois vont certainement être revanchards et voudront se remettre sur les rails en accueillant Decazeville comme s’en doute l’entraîneur decazevillois Anthony Julian. "De ce que l’on sait, on s’attend à rencontrer une formation solide sur son terrain et difficile à manœuvrer, dit-il. Dans notre cas, il ne faut surtout pas se focaliser sur la victoire à Sarlat. Cette saison, comme les autres d’ailleurs, c’est vraiment difficile de prendre des points à l’extérieur. Cette poule n’est vraiment pas facile. " C’est certainement ce que se disent les entraîneurs adverses lorsqu’ils reçoivent le Sporting. Déjà victorieux deux fois à l’extérieur contre Saint-Yrieix et Sarlat, un troisième succès serait un véritable exploit pour une formation diminuée par les blessures (Romain Vidal, Maxime Monbroussous, Sergio Kasper et Jérôme Accorsi) et les absences comme celle du talonneur Bastien Pons pour des raisons professionnelles. Après un début de saison en seconde ligne, un match en Dordogne en troisième ligne centre, Cédric Delclaux sera la doublure de Mathieu Nigou au talonnage dans un groupe qui ne subit pas de gros bouleversements.

En attendant, le Sporting s’est bien préparé durant la semaine. Et pour mettre un surplus de vitesse dans le jeu, Romain Verdié fait son retour dans l’effectif après un week-end à Dubaï (rugby à VII). Mais la clé reste la défense, notamment en déplacement. À Sarlat, si ce n’est l’offrande de deux essais, le Sporting a montré de la maturité dans l’exercice même si encore il se fait beaucoup sanctionner. À Isle, la conquête sera déterminante tout comme la mêlée qui a fait forte impression en Dordogne. Mais de là à engranger avec des points, c’est une autre histoire !