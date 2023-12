Rugby : opération rachat à Pézenas pour LSA

Après une sortie ratée à Torreilles (47-14) la semaine passée, les Cassagno-Réquistanais ont reçu pour feuille de route de se racheter à Pézenas, cet après-midi dès 15 h 15 lors de la 10e journée de Fédérale 2, en livrant une prestation aboutie de première à la dernière minute.

« La semaine dernière, on n’est pas descendu du bus et il faut absolument se racheter, détaille Frédéric Gil, l’un des tacticiens de LSA. Lorsqu’on est en Fédérale 2, cette attitude en déplacement n’est pas normale et il faut absolument se racheter. » Les choses ont le mérite d’être claires, le staff technique ségali attend une bonne prestation de ses troupes, bien qu’elles n’aient toujours pas connu le succès cette saison, campant à la toute dernière position au classement.



Zerouali encore à l’infirmerie



« À nous de faire ce qu’il faut, autant dans l’envie que dans le jeu et cela d’entrée, car, je le répète, ce que l’on a fait la semaine dernière est inadmissible d’autant plus qu’en seconde période, une fois rentré dans le match, nous avons fait jeu égal. » Si l’on se réfère au classement des Piscénois, avant derniers à égalité avec Balma, avec seulement deux victoires, les Lsanais peuvent espérer réaliser quelque chose et les coaches comptent bien sur l’esprit de revanche et l’orgueil des leurs. « Nous n’allons pas parler de victoire, mais au moins ne pas rentrer bredouille, ce qui serait bon pour le moral avant de recevoir Palavas, précise Frédéric Gil. Ensuite, ce sera les vacances, avant la reprise de mi-janvier et une deuxième partie de saison que l’on espère différente. »

Le XV de départ Mercadier - J. Albouy, Revel, Vervialle, Cathala - Lavabre (o), K. Albouy (m) - Casals, Slimak, Séguret - Regourd (cap.), Griffoulière - Grugnet, Bousquet, Nespoulous. Remplaçants : Da Silva, Routhe, Raymond, Auger, Guenot, Rey, Rago.

Pour ce court déplacement dans la cité chère à Molière, LSA s’appuie sur un groupe classique au sein duquel le grand absent sera l’artilleur en chef, Bastien Zerouali, à nouveau en délicatesse avec sa cheville seulement quelques semaines après son retour. « Nous allons le laisser au repos jusqu’après la trêve afin qu’il soit au meilleur de sa forme pour la reprise », avoue Gil. Ce sont donc Mercadier et Rey qui seront en charge des tentatives de tir au but.