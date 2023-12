Après les fêtes, une tombola géante à Laissac pour l’association "Autour de Thessa"

Un bocal dans le restaurant visible le 8 janvier, pour cette tombola solidaire. Mais on peut déjà jouer sur Internet.

En ces périodes de fêtes qui arrivent à grand pas, c’est le moment d’ouvrir son cœur… C’est ainsi que le restaurant Cazes-Arazat propose une tombola géante au profit de l’association "Autour de Thessa". L’objectif, bien entendu, est de recueillir des fonds pour faciliter le quotidien de Thessa et de ses parents.

Cette manifestation invite toutes les personnes qui le désirent à tenter de gagner un bon repas pour 2 personnes (cocktail, menu à 34 €, 2 verres de vins) soit une valeur pour 2 personnes de 110 €, pour une très bonne cause.

Combien dans le bocal ?

Il s’agira de deviner le montant qui se trouve dans un bocal rempli de pièces rouges posé sur le comptoir du bar et visible sur la photo. Vous pouvez jouer soit sur le réseau social : Facebook, soit directement au restaurant Cazes-Arazat.

Il y aura un gagnant sur Facebook et un au restaurant. Si le montant exact n’est pas trouvé, c’est l’estimation la plus proche qui l’emportera et il y aura deux gagnants de toute façon.

Dans les deux cas, pour que ce soit équitable il ne sera pas possible de toucher ou soupeser le bocal, juste le voir.

Pour venir voir le bocal et jouer au restaurant, il faudra attendre la réouverture totale à partir du 8 janvier, de 9 heures à 15 heures et de 17 h 30 à 19 heures et ce, jusqu’au 31 janvier.

La participation est de 2€ pour estimer le montant du bocal et il est possible de tenter sa chance autant de fois que souhaité.

Sur Facebook, en revanche, on peut déjà jouer et ce jusqu’au 31 janvier, suivant le même principe. Les résultats seront publiés sur Facebook et dans la presse.

Ce projet, qui tenait vraiment à cœur d’Anne Cazes Arazat et sa famille, est lancé.

Les organisateurs remercient chaleureusement Sébastien Terral pour le montage du projet et les parents de Thessa pour leur bel échange.

Ils comptent sur la générosité et l’esprit de solidarité qui n’ont jamais fait défaut dans la commune. Une belle leçon de courage et d’altruisme !