C'est quoi cet oeuf... sans oeuf servi par l'un des meilleurs restaurants du monde ?

(ETX Daily Up) - A des années-lumière de l'oeuf parfait qui a alimenté la tendance culinaire il y a une dizaine d'années, le chef Daniel Humm vient de réaliser une démonstration futuriste dans son restaurant triplement étoilé de New York, en préparant une omelette à l'aide d'oeufs n'ayant pas été pondus par des poules, mais par la science. On vous explique.

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs ! Impossible non plus de préparer une crème brûlée ou un gin fizz sans oeuf. Et pourtant, à New York, c'est bien ce genre de préparations que le grand chef triplement étoilé Daniel Humm a concocté pour un dîner très spécial il y a quelques jours. A ceux qui se demandent encore si l'oeuf est arrivé avant ou après la poule, le cuisinier suisse qui a eu l'honneur d'obtenir le titre de meilleur restaurant du monde en 2017 par le classement des "50 best awards" pour sa table Eleven Madison Park est passé à une problématique plus actuelle en utilisant des oeufs ne provenant d'aucune espèce animale pour préparer toutes ces recettes.

Daniel Humm a en fait cuisiné avec un oeuf d'un genre totalement nouveau - relevant de la science-fiction diront certains, qui est le fruit de neuf années de recherches. Il a été conçu à partir de l'extraction des protéines d'un oeuf conventionnel, dont on a conservé les séquences d'ADN afin de les cultiver avec une souche de levure (précisément Komagataella phaffii). Ensuite, on fait fermenter le mélange dans une solution à base de sucre et on en prélève les protéines afin de former un oeuf. La recette, qui a nécessité pas moins de 233 millions de dollars d'investissements, a été concoctée par une start-up californienne. Intitulée The Every Company, l'entreprise s'est ainsi offerte un lancement aux petits oignons avec ce dîner concocté par Daniel Humm.

La démonstration n'a pas en effet été réalisée n'importe où. Celle qui fut désignée meilleure table du monde lorsque le chef suisse cuisinait encore aux côtés de son fameux associé Will Guidara, a pris un tournant végétalien en 2021. A sa réouverture après la succession de confinements que l'on a connus, Daniel Humm avait annoncé préférer désormais servir des plats à base de fruits, de légumes, de plantes terrestres et marines, de champignons ou encore de céréales. Il n'en fallait pas moins pour indiquer Eleven Madison Park comme la première table triplement étoilée ne servant ni viande ni oeuf.

Cet oeuf sans poule a de nombreux atouts sous sa coquille. Sa fabrication bénéficie de partenariats d'ampleur comme celui du groupe AB inBev, le plus grand groupe brassicole au monde comptant dans son portefeuille des marques comme Corona ou Budweiser, mais aussi d'investissements, comme l'actrice Anne Hathaway. Ses inventeurs brandissent aussi des arguments nutritionnels. La recette ne contiendrait ni cholestérol ni graisses saturées et ne fournirait que huit grammes de protéines par portion.

A la suite de ce dîner, la start-up californienne a appelé les restaurateurs à servir à leur tour cet oeuf sans poule dès l'année prochaine. La cheffe triplement étoilée de San Francisco, Dominique Crenn, ajoutera-t-elle cet ingrédient à son menu gastronomique ? On est en droit de se poser la question puisque l'été dernier, elle fut, avec le célèbre chef José Andrès, la première toque à servir du poulet fabriqué en laboratoire. En juin dernier, les Etats-Unis avaient en effet donné le feu vert à la vente de ce type de nouveau produit que seul Singapour commercialisait jusqu'ici. Pour sa part, Dominique Crenn avait cuisiné le poulet de la société Upside Foods tandis que José Andrès avait choisi celui de Good Meat pour son restaurant de Washington.