Campuac. "La robe rouge de Nonna" : de l’émotion à l’état pur

"La robe rouge de Nonna" , une pièce de théâtre était offerte par la commune, samedi 9 décembre en soirée.

C’était un voyage émouvant et délicat à travers le témoignage de la Nonna, grand-mère italienne aux souvenirs douloureux évoquant la dictature de Mussolini et la liberté d’expression muselée qui a provoqué la migration de tant d’Italiens en France. L’œil du spectateur navigue entre ombres et lumière, d’une scène à l’autre, à l’écoute d’un dialogue tout en finesse entre une petite-fille curieuse et sa Nonna pleine de tendresse. Passages en italien, extraits de chansons et musique rythment agréablement le spectacle. Le jeu des comédien (nes) de la Compagnie millavoise Théâtre éphémère : Marie Des Neiges Flahaut, Cécile Flahaut et Vincent Dubus ainsi que la mise en scène originale de Kévin Pérez et le décor poétique ont ravi la cinquantaine de spectateurs de toutes générations.

Un pot de l’amitié a permis ensuite d’échanger avec les comédiens.