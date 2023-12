L’association Rempart vient en Aveyron briser la barrière du handicap

Le réseau national est venu se former au pied du château de Calmont, à Espalion.

À la tête de Handi’tour guide, Marie Fournier apporte son expertise sur le handicap et la formation. En ce sens, cette dame de cœur, originaire de l’Aubrac, est entrée en contact avec l’association de patrimoine et d’éducation populaire Rempart, pour sensibiliser sur le sujet au niveau touristique. Ainsi, des représentants du réseau national, régional et local venus des quatre coins de la France sont venus se former au pied du château de Calmont-d’Olt, à Espalion, partie prenante de l’association.

"Ouvrir le patrimoine à tout le monde"

"Nous souhaitons former à l’accueil des personnes en situation de handicap", avance Camille Bernadet, chargée d’animation et de communication à l’association de sauvegarde du château de Calmont-d’Olt qui s’était rapprochée de Marie Fournier lors d’un webinaire. Cette fois, ce fut en chair et en os qu’une douzaine de membres de l’association nationale ont suivi deux modules de formation sur l’accueil, l’offre et la communication.

"Nous avons créé une commission handicap voici deux ans pour ouvrir le patrimoine à tout le monde, partager, casser les idées reçues. C’est également l’occasion de valoriser les associations locales et d’agir tout simplement", résume Adèle Relouzat, chargée de communication et développement web, délégation nationale Rempart à Paris qui annonce la refonte du site web en 2024. Une année de grande cause nationale et internationale pour le handicap avec les jeux paralympiques en ligne de mire. "Le handicap fait sa révolution en 2024", lance en ce sens Marie Fournier.

Charte commune en 2024

Pour ce faire, la formation permet "de sensibiliser, de dédramatiser et de s’adapter", disent en chœur les participantes venues de Gironde, de la région parisienne, ou encore du Grand Est. Et de casser les idées reçues. À commencer par apprendre que 80 % des handicaps sont invisibles.

"Le handicap n’est pas seulement le fauteuil roulant." Maquettes sensorielles, objets tactiles, visuels (etc), les offres existent (déjà) et souvent au sein des différentes structures de patrimoine mais le bât blesse sur la communication. Et savoir trouver les mots justes. "Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde", écrivait Albert Camus en 1944.

"S'inspirer les uns des autres"

"Il faut sensibiliser, d’autant qu’on est tous concerné. Cela touche aussi les personnes âgées. Cette formation permet de se rendre compte que rien n’est impossible", confie Emma Goacolou, chargée de mission patrimoine et éducatrice artistique et culturelle à l’association Adichats de Villandraut en Gironde. Toutes ces représentantes d’associations déclarent "s’inspirer les uns des autres".

"L'opportunité de se retrouver, d'échanger"

Apprendre de l’autre, que soit au niveau local, régional, national, les barrières tombent. "Cela va au-delà du handicap. C’est l’opportunité de se retrouver, d’échanger. On est tous différents et c’est une richesse." Et chacun apporte sa pierre à l’édifice. Avec pour finalité, transmettre. Chaque association s’est donné rendez-vous en janvier pour mettre en place un projet. À Espalion, il est envisagé de réaliser une rampe d’accès, un panneau spécifique et une clochette à l’entrée pour mettre sur un même piédestal patrimoine et handicap.

"On va être précurseur, facilitateur comme nous l’avons fait pour la transition écologique", conclut Adèle Relouzat, chargée du développement web du réseau national qui se fixe comme objectif d’aboutir à une charte commune en 2024.