Thérondels. Le sénateur Jean-Claude Anglars en visite

Dernièrement, le maire Jean-Michel Guimontheil et une partie de son conseil municipal ont accueilli le sénateur Jean-Claude Anglars en visite sur la commune dans le cadre de rencontres d’informations et d’échanges avec les élus.

La rencontre a débuté à la mairie par une réunion au cours de laquelle le maire a présenté la commune avant d’aborder divers sujets. Parmi ceux-ci, des travaux d’isolation et de rénovation des bâtiments communaux, la création d’un futur lotissement en collaboration avec Aveyron habitat. Trois lots à construire seront proposés à la vente et la construction de quatre logements type HLM. L’aménagement de la presqu’île de Laussac a également été abordé. Ce site, privilégié pour la baignade et autres activités nautiques ainsi que pour la promenade connaît une très forte fréquentation en période estivale ce qui entraîne un problème de stationnement d’où la nécessité pour la commune d’augmenter le nombre de places de parking. Il est également envisagé le déplacement de la rampe de mise à l’eau pour les bateaux, compétence de la communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène.

Le sénateur et les élus ont ensuite partagé sur les nombreuses questions concernant l’activité parlementaire et les problématiques que rencontrent les collectivités locales. Les travaux du Sénat et l’implication du sénateur ont également fait l’objet de discussions intéressantes (urbanisme, ZRR, énergies renouvelables, fiscalité locale, agriculture…).

La rencontre s’est terminée autour d’un café où les échanges se sont poursuivis.