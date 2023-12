Rugby : un point dans la grisaille pour Decazeville

Pas de troisième victoire à l’extérieur lors de la 10e journée de Fédérale 2 pour le SCD, hier après-midi à Isle (22-17) dans un match frustrant pour les Aveyronnais.

C’est certainement la rencontre la plus frustrante de la saison que le Sporting a livrée à Isle dans un stade qui n’avait rien d’un traquenard, hier. La difficulté d’enchaîner deux rencontres à l’extérieur s’est vérifiée pour le Sporting qui est tombé non sans combattre mais qui a dû lutter contre un adversaire, plus à l’aise sous la pluie et un terrain lourd. Des Islois, pas plus joueurs que le Sporting, mais qui, 10es, semblaient jouer leur survie rien qu’à voir la joie des joueurs au coup de sifflet final.

Trop brouillons dans ce contexte, les Decazevillois ont subi, durant une très grande partie du match. Et le mot subir n’est certainement pas vain car hier après-midi, si l’on sentait le SCD un ton au dessus rugbystiquement parlant, il n’a pas réussi à contrecarrer l’occupation du terrain de l’ouvreur haut-viennois Clément Ramisse ; qui par sa longueur au pied, n’a eu de cesse de renvoyer les coéquipiers de Loïc Rouquette dans leur camp.

Rapidement mené au score, le Sporting a, du coup, été dans la réaction pour rester au contact. Fait notable, le SCD perdait rapidement Antoine Pisano (cheville) puis son remplaçant Thomas Sigal (genou). Noyé sous les fautes, les incompréhensions des sanctions en touche, là, où le Sporting survole bon nombre de formations, il a couru après le score ; alors qu’en face, la formation d’Isle avait bien du mal à franchir le rideau défensif bleu et blanc.

Un staff en colère

Malgré cela, ce sont bien les banlieusards limougeauds qui tenaient le score grâce à leur buteur, Clément Ramisse. Avec ce temps exécrable, il suffisait de profiter des innombrables fautes decazevilloises ce qu’a réussi Isle en inscrivant 17 points au pied. D’où les nombreuses colères sur le banc de touche du staff decazevillois qui pestait contre ce qu’il estimait comme des incohérences au niveau de l’arbitrage. Et dans tout cela, le Sporting ne s’est jamais effondré, ne baissant pas les bras en faisant parler ses avants. Deux essais de solides, deux essais sur deux groupés pénétrants, aplatis par Mathieu Nigou puis par Boris Lac. De quoi rester dans le bonus défensif, de quoi prendre un point malgré tout.

Mais il a fallu une dernière prière pour ne pas voir s’envoler ce subside. Une dernière pénalité, dans les arrêts de jeu pour Isle et son buteur. Manque de chance pour eux, heureux dénouement pour le Sporting, ce dernier manquait la cible.

Bilan final, de ces deux déplacements à Sarlat puis Isle, un total de cinq points engrangés. Le constat est loin d’être négatif pour un SCD 6e après dix journées. Il reste un match, avant les fêtes, avec la réception de Riom (11e), dimanche prochain. Et, visiblement à entendre les commentaires à la fin du match, personne à Decazeville n’a envie de se rater.