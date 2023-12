Rignac. Téléthon : les rollers avec les fauteuils

Le mauvais a perturbé le programme du Téléthon mais n’a pas entamé l’enthousiasme mis par le Pays rignacois aux animations programmées. Sous la pluie, samedi, les marcheurs sont partis en direction d’Aubignac où la population locale s’était encore une fois mobilisée pour cuire les fouaces qui étaient mises en vente.

C’est l’animation "On roulera ensemble" qui a été perturbée, obligée de se déplacer sous les halles couvertes de l’espace André-Jarlan. Le circuit rétréci a quand même permis aux rollers et aux fauteuils d’évoluer ensemble sans trop se gêner et de verser 1 € tous les cinq passages pour obtenir un élément d’un puzzle à reconstituer. Pour conclure cette édition, à 19 heures à la salle des fêtes, l’apéro concert donné par l’Espérance rignacoise a précédé la soirée dansante animée par le Duo avec Jean-François Mézy au cours de laquelle a été servi un repas choucroute.