Le Nayrac. Un spectacle avec des surprises pour les enfants

L’APE associée au Foyer rural avait programmé le spectacle

"La pêche aux sons" pour les enfants. Ils étaient nombreux, accompagnés de leurs parents à rejoindre l’espace multiculturel

et découvrir une drôle de caravane sur scène. Félix n’était pas loin pour souhaiter la bienvenue aux spectateurs et présenter Marguerite, une drôle de fleur qui a un pouvoir : elle attrape les bruits et les sons qui passent près d’elle : des claquements de doigts, des gouttes d’eau, des voix, des airs de musique… Les enfants sont souvent sollicités par Félix et sont enchantés de participer à l’évolution du spectacle. Mais une autre surprise les attend : le père Noël arrive avec son chariot chargé de friandises et les enfants sont invités à le rejoindre, avec un peu d’appréhension pour certains. L’après-midi se termine avec un goûter où les délicieuses bûches de Noël préparées par les parents sont partagées. Ce spectacle était aussi l’occasion de faire un geste en faveur du Téléthon avec le versement d’1 € sur chaque entrée. Ainsi 120 € ont été récoltés et seront remis à l’équipe locale d’Estaing.