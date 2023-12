CARTES. Les pluies se poursuivent ce mardi et les cours d'eau se gonflent, 57 départements en vigilance dont 10 en orange

Des pluies abondantes vont continuer de tomber sur les trois-quarts du pays, et surtout du golfe d'Aquitaine à l'est de la France et aux Alpes.



Des pluies abondantes sur le bassin aquitain, le Massif Central, l'est de la France et les Alpes, un peu moins au nord et au sud de cette "rivière atmosphérique, encore un peu moins sur la Bretagne et le nord-ouest : il n'y aura guère que le bassin méditerranéen à passer ce mardi 12 décembre au sec. Dans l'après-midi, les giboulées sont fréquentes et parfois marquées, localement orageuses, notamment sur les départements côtiers. La zone de pluies plus régulières s'enfonce sur le Sud-Ouest et s'attarde sur l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les Vosges.

On attend 30 à 50 mm de précipitations supplémentaires sur le nord des Alpes du Nord, localement 70mm, ce qui continue de faire fondre le manteau neigeux, qui plus est avec des températures douces pour la saison, mais en légère baisse de 2 ou 3 degrés par rapport à la veille. Le matin, il fera déjà 6 à 8 degrés du nord de la Seine au Grand est, 8 à 12 degrés ailleurs. En journée, les maximales atteignent 12 à 16 degrés en général, 16 à 18 à localement 20 degrés.

Crues, pluies et inondations persistantes

56 départements non loin d'avoir les pieds dans l'eau, ce mardi Capture d'écran - Météo France

Ces pluies qui perdurent vont tomber sur un sol gorgé d'eau, et encore gonfler, comme la veille des cours d'eau déjà en crues.

Météo France a placé en tout 57 départements en vigilance, principalement pour les risques de crues, les fortes pluies et les possibles inondations. Dix d'entre eux sont même en vigilance orange pour les crues

Deux-Sèvres

Charente-Maritime

Gironde

Dordogne

Corrèze

Charente

Isère

Savoie

Haute-Savoie

Lot

Ces deux derniers départements alpins sont également en vigilance orange pour la puie et les inondations.

44 départements sont également en vigilance jaune pour ces risques de crues, dont certains connaissent également des pluies importantes ce mardi.