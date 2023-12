Luc-la-Primaube. Football : les équipes réserves qualifiées pour les 1/8es de finale de coupe

Après s’être imposée 3 à 2 contre Le Buisson le week-end dernier, l’équipe fanion rendait visite à Albi avec l’intention de ne pas rentrer bredouilles de ce déplacement.

Bien en place et plus prompts sur les ballons les locaux ont ouvert le score à la 20e minute avant de doubler la mise à la 60e. Alors que l’on pensait le match plié, les Luco-Primaubois sont sortis de leur torpeur et ont égalisé logiquement par Bosser à la 72e.

Mais tombés progressivement dans un faux rythme, ils ne sont pas arrivés à trouver des solutions qui leur auraient permis d’égaliser à la veille de la trêve des confiseurs.

L’équipe II qui recevait son homologue de Montbazens/Rignac II sur le stade François Niarfeix à Luc, l’a emportée 5 à 1 et s’est qualifiée pour les 1/8es de finale de la coupe de l’Aveyron.

L’équipe III, invaincue cette saison, entendait poursuivre l’aventure contre Réquista 3 en 1/16e de finale de la coupe des réserves. Malgré un début de match un peu compliqué, les protégés de Régis Albinet secondés de Laurent Visintin et Laurent Izard ont ouvert le score à la 10e minute sur un beau corner de Yann Mazars repris de la tête par Andreï, qui doublait la mise avant la mi-temps.

En seconde mi-temps, Quentin Delmas parti à la limite du hors-jeu, a inscrit le 3e but. Très bon match de tout le groupe et très bon début de saison pour ce groupe de 25 joueurs qui va essayer de garder cette même envie et ce sérieux pour les prochains matchs.

Les U17 se sont imposés 2 à 1 à Druelle (buts de Nacim et Lorenzo). Sévère défaite 7 à 0 des U15 chez le dauphin de la poule Lévézou.

Samedi 16 décembre, l’équipe III recevra Canet/Prades à 19 heures à Luc et l’équipe II recevra Espalion le dimanche 17 décembre à 15 heures à Luc.