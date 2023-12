Pont-de-Salars. Le village aux couleurs de Noël les 17 et 23 décembre prochains

Dimanche 17 décembre, la municipalité vous invite pour son célèbre marché de Noël, de 10 heures à 17 h 30. Pas loin d’une quarantaine d’exposants ont répondu présent pour permettre aux visiteurs de réaliser leurs derniers achats de Noël. Il y en aura pour tous les goûts : gastronomie, artisanat d’art, mode, bijoux, fleurs, boissons, esthétique, maroquinerie…

Chaque visiteur pourra participer à une grande tombola gratuite organisée par la mairie de Pont-de-Salars en déposant un bulletin de participation dans l’urne se trouvant à la salle des fêtes. De nombreux lots seront offerts par la municipalité et les exposants locaux : un vol d’initiation en parapente à Millau, une nuit insolite pour deux en cabane flottante sur l’eau à Conques, 25 tickets cinéma, des menus chez les restaurateurs locaux de Pont-de-Salars et de nombreux autres cadeaux offerts par les exposants présents.

Aux alentours de 16 h, le père Noël fera son apparition pour permettre de rendre ce moment un peu plus magique pour les enfants.

Samedi 23 décembre, la municipalité de Pont-de-Salars, en collaboration avec le comité d’animation, proposera le spectacle de Noël des enfants (animation gratuite ouverte à tous), à 15 h, à la salle des fêtes du village. Cette année, le spectacle proposé et écrit par Mathieu Fantin s’intitule "Turlututu, chapeau tordu".

Après un spectacle très remarqué à Pont-de-Salars lors du Noël 2022, Mathieu Fantin est de retour pour le plus grand plaisir de tous avec l’autre version de son spectacle.

Cette formule de spectacle ludique séduira les petits et les plus grands. Il est tout à la fois un conte interactif et ludique, un concert festif avec une participation active des enfants, une découverte inattendue de vieux instruments médiévaux (vielle à roue, cornemuse, cistre, nyckelharpa) mais aussi guitare, Banjo, accordéon diatonique, flûtes… Près de dix instruments sur scène, et la rencontre inattendue de marionnettes ventriloques à hurler de rire. À la suite de ce spectacle, un grand goûter sera proposé par le comité d’animation du village, avant l’apparition du Père Noël qui viendra rendre visite aux enfants pour la distribution des chocolats.