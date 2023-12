Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les collégiens de Denys-Puech sensibilisés à la sécurité dans les bus

Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves de 6e du collège Denys-Puech ont été sensibilisés sur la sécurité dans le bus. Les jeunes ont eu une intervention de l’association Artej grâce à M. Flahaut.

Ils ont participé à la séquence d’animation "Il est où le danger ?", avec la projection d’une vidéo suivie d’un exercice pratique d’évacuation d’un car mis à disposition par l’entreprise Deltour.

Cette animation a pour but d’approfondir la sensibilisation et la réflexion sur l’attente et le comportement à l’arrivée du car, les attitudes à avoir pendant les transports, la descente du car et la traversée de la rue.

La sécurité des élèves dans sa globalité est un des axes majeurs visé par l’ensemble du personnel de l’établissement.

Plusieurs projets sont envisagés, notamment une intervention d’un gendarme du Frad (formateur relais anti-drogue) qui sensibilisera les plus grands aux addictions drogues et alcool.

Un grand merci à tous ces intervenants qui ont permis de proposer cette animation en lien avec le parcours citoyen.