Réforme des retraites : à partir de quel âge pourrez-vous partir durant l'année 2024 ?

Avec l'entrée en vigueur de la réforme, voici le nouvel calcul pour partir à la retraite en 2024.

La réforme des retraites, qui est entrée en application le 1er septembre 2023, prévoit de faire reculer l'âge légal de départ jusqu'à 64 ans d'ici 2030, de façon progressive. Plus précisément, cet âge légal est repoussé d'un trimestre chaque année.

Cela signifie que les personnes âgées de 62 ans pouvaient partir avant le 1er septembre, et qu'à cette date l'âge a été décalée à 62 ans et trois mois. A partir de 2024, l'âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans et six mois.

Voici un rappel du calendrier jusqu'en 2030 :

2025 : âge légal de départ à 62 ans et 9 mois

2026 : âge légal de départ à 63 ans

2027 : âge légal de départ à 63 ans et 3 mois

2028 : âge légal de départ à 63 ans et 6 mois

2029 : âge légal de départ à à 63 ans et 9 mois

2030 : âge légal de départ à 64 ans

A noter que la durée de cotisation a été augmentée à 43 ans (172 trimestres), ce qui peut vous contraindre à travailler au-delà de l'âge légal pour s'assurer de partir à la retraite. Le taux plein est assuré à partir de 67 ans.

Qui peut partir avant 64 ans ?

Plusieurs catégories conservent un accès facilité aux départs anticipés à la retraite :

les personnes qui ont commencé à travailler à 16 ans : âge légal de départ à 58 ans

les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ans : âge légal de départ à 60 ans

les personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans : âge légal de départ à 62 ans

les personnes qui ont commencé à travailler à 21 ans : âge légal de départ à 63 ans

les travailleurs en situation de handicap : âge légal de départ à partir de 55 ans

les personnes en situation d'inaptitude ou d'invalidité : âge légal de départ à 62 ans

les policiers, les sapeurs-pompiers, les agents pénitentiaires et les militaires : âge légal de départ à 59 ans

Le gouvernement renvoie vers le site Info Retraite afin de simuler rapidement, en quelques clics, en quoi la réforme des retraites vous affecte et à partir de quel âge vous pourrez partir.