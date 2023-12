Retraites Agirc-Arrco : ce qu'il faut savoir sur la fin du malus en vigueur dès ce 1er décembre

La fin du malus de l’Agirc-Arrco prend effet ce 1er décembre 2023. La suppression de ce dispositif mis en place en 2019 a été actée peu après l’entrée en vigueur le 1er septembre dernier de la réforme des retraites. Mais que va changer la suppression du malus Agirc-Arrco, aussi appelé coefficient de solidarité ?





Une bonne nouvelle, ce vendredi 1er décembre sonne la fin du malus pour les retraites complémentaires. En effet, depuis 2019, ce coefficient dit "de solidarité" ponctionnait de 10% les pensions des nouveaux retraités affiliés à l'Agirc-Arrco, et ce pendant trois ans. Pour l'éviter, ceux qui partaient à la retraite à l'âge légal, devaient alors travailler un an de plus.

Ce dispositif avait pour but d'inciter les seniors à travailler un peu plus longtemps. Il n'a toutefois plus lieu d'exister avec le recul de l'âge légal de départ, instauré avec la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre dernier. C'est donc ce qui a poussé les partenaires sociaux, gestionnaires de l'Agirc-Arrco, à acter sa suppression dans un accord conclu le 11 octobre 2023.

Ce principe est donc désormais enterré. Ainsi, un salarié du privé qui cesse de travailler dès qu’il a les trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein (sans décote) percevra sa pension complémentaire Agirc-Arrco sans aucune diminution.

La mise en place de la fin du malus va se faire en deux temps

À partir de ce 1er décembre pour les nouveaux retraités

À compter de ce vendredi 1er décembre, les nouveaux retraités, ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961 et ceux nés avant cette date et qui n'auraient pas fait valoir leurs droits à pension, ne sont pas concernés par le malus.

À partir du 1er avril 2024 pour tous les retraités

Pour les retraités actuels qui subissent cette pénalité, il faudra, en revanche, attendre le 1er avril pour qu’elle soit supprimée.

Malheureusement pour ces retraités, aucun remboursement des malus subis sur les pensions des derniers mois ou des 2 ou 3 dernières années n'est prévu. Et aucun remboursement du malus qui continue de s'appliquer en décembre 2023, janvier, février et mars 2024 n'est prévu, non plus.

Pour rappel, les futurs retraités toucheront une pension complémentaire à 100% s'ils partent à taux plein, sans aucun malus temporaire.