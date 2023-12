Comps-la-Grand-Ville. Toutaki fait dans la vannerie sauvage

C’est par un froid hivernal, bien au chaud dans la salle de la Maïre de Diu, que Laurence Marie, animatrice nature de l’association Toutaki, invitait un groupe de personnes à confectionner une mangeoire à oiseau. Pédagogue et professionnelle, elle commençait par expliquer les bases de cette réalisation en laissant par la suite le libre choix à chacune et chacun de monter son tressage à son goût.

Le sol de la salle jonché de tiges de cornouiller, de viorne, d’osier, de clématite, de bourdaine, de lierre tombant et de bien d’autres végétaux, apportés par les participants et l’animatrice, le montage pouvait commencer. Laurence, attentive à chacun, allait de l’un à l’autre, transmettant autant qu’elle le pouvait, surtout aux néophytes, son savoir-faire et ses compétences en matière de vannerie sauvage.

Un ado d’une douzaine d’années, Mathias, devait montrer ses capacités en terminant sa mangeoire le premier, d’une façon experte et appliquée. Toutes les mangeoires réalisées, vers 17 h, rangement, nettoyage, petit café, thé et gâteau à la broche, apportés par les responsables de Toutaki, terminaient cet après-midi à la fois instructif et sympathique. Laurence Marie est animatrice nature, formatrice, art-thérapeute, éco thérapeute.

Le but de la micro entreprise qu’elle a créée, "Besoin de Nature", est de transmettre au plus grand nombre les trésors et ressources de la nature pour devenir un peu plus autonome.

Les ateliers permettent par exemple d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et les préparer ensuite, les végétaux que l’on peut tresser comme les mangeoires, les pigments et baies à recueillir dans la nature pour se fabriquer des pastels, des aquarelles, du fusain. Ils peuvent avoir une visée plus thérapeutique grâce à l’art-thérapie ou à l’éco-thérapie.

Elle peut répondre à diverses sollicitations, intervient auprès des publics famille, des centres sociaux, seniors, scolaires et peut également se déplacer auprès des associations qui le souhaitent.

On peut la joindre via son site internet, besoindenature.fr par mail, besoindenature@gmail.com ou par téléphone au 06 72 95 65 54.