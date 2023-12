En termes de biodiversité, les émojis peuvent mieux faire, estime une étude

(ETX Daily Up) - Si les émojis de chiens, de chats, d'oiseaux ou de singes sont omniprésents, ceux illustrant des crustacés ou des insectes se font beaucoup plus rares. Ce manque de visibilité est similaire au déclin des espèces animales menacées dont on ne parle pas assez, soulignent des chercheurs italiens qui ont étudié l'évolution du langage émoticône et la façon dont il représente la biodiversité entre 2015 et 2022.

Dans l'univers du digital, les émojis sont légion. On s'en sert pour exprimer notre état d’esprit du moment et nos émotions (colère, embarras, hilarité) ou encore pour mettre en scène nos animaux préférés dans nos conversations. Mais sont-ils exhaustifs lorsqu’il s’agit de représenter la biodiversité de notre planète ? C’est la question très sérieuse que s’est posée une équipe de recherche italienne de l’université de Milan, qui a travaillé avec des universitaires d’autres pays pour explorer le langage émoji. Ces derniers se sont basés sur Emojipedia, sorte de bible en ligne des émoticônes. Les auteurs des travaux ont consulté le catalogue une fois en 2015, puis de nouveau en 2022. Les résultats de leurs investigations ont été publiés dans la revue iScience.

Au total, les auteurs de cette étude ont recensé 92 émojis représentant des animaux, contre 16 pour les plantes. Ils ont constaté que les mammifères (chats, chiens, singes...) sont surreprésentés, en comparaison des insectes ou des crustacés. Dans un souci d’exhaustivité de toutes les espèces existantes, l’étude va jusqu’à noter l’absence des deux familles de vers : les vers plats (le plus connu étant le ténia) et les vers ronds (par exemple les ascaris). Si leur absence dans les émojis peut sembler anecdotique, les chercheurs soulignent toutefois qu’il existe plus de 40.000 espèces de cette famille de vers.

Loin d'être une espèce rare, ces vers s'avèrent de surcroit essentiels pour assurer les équilibres des écosystèmes. "Ce biais dans la représentation de la biodiversité animale est similaire à ce que nous observons dans d'autres évaluations et analyses de la biodiversité, telles que la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature", soulignent ces derniers. Une récente étude réalisée par le Musée national du Luxembourg a notamment révélé que les multiples menaces qui pèsent sur les insectes restent sous-estimées.

Deux fois plus d'émojis d'animaux depuis 2015

Si les émoticônes animales ne manquent pas, les végétaux se font en revanche beaucoup plus rares dans l’univers du digital. Du moins dans Emojipedia, qui n’en compte que seize. "Les plantes, les champignons et les micro-organismes sont sous-représentés dans le jeu d'émojis actuel", remarquent les auteurs de l’étude. Avant d'ajouter : "Il est essentiel de créer un jeu d'emoji inclusif pour garantir une représentation équitable de la biodiversité dans la communication numérique et mettre en évidence son importance pour le fonctionnement de la biosphère".

L’étude note toutefois quelques progrès entre 2015 et 2022, notamment l’ajout d’une émoticône corail rouge en 2021 et celui d'un vers de terre en 2020. Le nombre d'animaux différents représentés par les émojis a par ailleurs plus que doublé entre 2015 et 2022. "Cette augmentation de la diversité phylogénétique induite par des taxons moins connus souligne une tendance positive à l'amélioration des possibilités d'émojification de la communication sur la biodiversité, permettant aux utilisateurs des plateformes numériques de discuter plus efficacement d'un éventail de sujets et de sentiments liés à la biodiversité, au-delà des icônes représentant des espèces emblématiques", reconnaissent les chercheurs.