Ce jeudi 14 décembre 2023, les magasins de l'enseigne de distribution allemande Lidl doivent recevoir les premiers arrivages des paires de ces mythiques baskets aux couleurs de la marque (bleu, jaune, rouge) qui avaient fait un double buzz, en décembre 2020 et juillet 2021.

Leur retour est très attendu par les fashionistas. Les baskets Lidl, qui avaient provoqué en décembre 2020 une ruée dans les magasins de l'enseigne allemande, vont être à nouveau mises en vente. À partir de ce jeudi 14 décembre 2023, les premiers arrivages vont avoir lieu.

Une ruée en 2020 et en 2021 dans les magasins

Des baskets de couleur bleu, jaune, rouge proposées à 9,99 € ! Plus qu'un prix alléchant. Un tarif encore plus bas qu'en 2020 et 2021 où la paire était vendue à 12,99 €. En lançant des sneakers avec ses propres couleurs, il y a trois ans, Lidl avait attiré les foules dans ses magasins. Si bien que la firme avait réitéré l'opération.

Revendues à prix d'or sur internet

Un engouement tel que de nombreux clients n'avaient pas hésité à acheter les sneakers de Lidl pour les revendre ensuite sur internet en faisant évidemment gonfler les prix. On avait pu ainsi voir des claquettes revendues sur le Bon Coin ou l'appli Vinted au prix de... 1 500 €. Engendrant ainsi une spéculation hors norme pour des produits de base vendus très bon marché à la base.

Deux modèles encore moins chers

Comme le rapporte L'Internaute, cette année, la chaîne de magasins Lidl propose deux variantes de ses baskets tant convoitées à seulement 9,99 € pour chaque modèle. Avec, au choix, une version fidèle aux couleurs de la marque et une autre, plus discrète.

Les baskets sont disponibles en plusieurs tailles. "La première gamme, en blanc, est proposée du 37 au 46, tandis que les modèles beiges ou bariolés aux couleurs de Lidl sont disponibles du 37 au 44".

D'autres accessoires proposés à la vente

Ce ne sera pas tout. Lidl a décidé d'offrir aussi une gamme d'accessoires : casquettes, bananes vintage, t-shirts là aussi à des prix très bas.

Il va falloir se montrer réactif et se renseigner auprès de son enseigne habituelle pour ne pas se faire coiffer au poteau.