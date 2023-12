Onet-le-Château. Bridge et gastronomie : l’accord parfait pour le club castonétois !

Le club de bridge castonétois cultive la convivialité entre passionnés.

Imaginons une charade qui pourrait se décliner ainsi : mon premier ce sont trois repas gastronomiques offerts à ses adhérents. Mon second ce sont des après-midi "galettes et crêpes", mon troisième : des tournois bi-hebdomadaires tout au long de l’année et mon tout : une association castonétoise… La réponse à cette charade, c’est le président de l’association Jean François Bertrand qui la donne : "Vous êtes au club de bridge d’Onet-le-château !". Et vous êtes en droit de vous poser la question de savoir à combien s’élève le coût d’une adhésion à l’association "les amis du bridge d’Onet-le-château" et bien, elle est de 25 euros pour toute l’année : "Connaissez-vous un meilleur placement financier ?" plaisante le plus sérieusement du monde le président, en rajoutant "Et dans ce montant, il convient d’inclure la gratuité de l’enseignement du jeu de bridge, le tout enveloppé dans un esprit de convivialité, qui est élevé au rang d’une institution."

Mardi, tradition oblige, 52 bridgeuses et bridgeurs castonétois se sont retrouvés à la Penchoterie, pour un repas de fête, autour de tables décorées avec goût par Hélène Girard et ce, pour le plus grand plaisir de tous.

Si vous avez envie de rejoindre les amis du bridge ou d’avoir des informations complémentaires, téléphonez au 07 66 87 81 32, un accueil chaleureux vous est réservé.