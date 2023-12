Marcillac-Vallon. Coup d’envoi des animations ce dimanche

Avant de faire discrètement sa tournée le 24 décembre, le vrai père Noël sera présent ce dimanche 17 décembre à Marcillac. Répondant à l’invitation du comité des fêtes et de l’association des commerçants, il proposera aux enfants de l’accompagner pour faire un petit tour en calèche dans les rues du village. Rendez-vous place du Cruou entre 14 h 30 et 16 h. Distribution de papillotes et vente de crêpes agrémenteront l’après-midi. Par ailleurs, l’association Commerces en Marcillac invite ses clients à participer à son traditionnel jeu de Noël "Découvre l’objet intrus qui se cache dans les vitrines", pour avoir la chance de gagner un bon d’achat. Tirage au sort le 9 janvier. Enfin, une projection de cinéma gratuite aura lieu samedi 23 décembre à 15 heures à la salle des fêtes. "Vaillante", un film d’animation sorti en février 2022 (1 h 28) , raconte l’histoire de Georgia, une jeune fille new-yorkaise qui, dans les années 1930, se fait passer pour un garçon pour pouvoir exercer le métier de pompier comme son père et son modèle. Goûter offert par la municipalité.