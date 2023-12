Rignac. Des contes et comptines avec Pop’s

" J’ai eu la chance de pouvoir développer mes ateliers d’éveil culturel en partenariat avec les équipes des structures petite enfance que j’ai rencontrées". Sandrine Lucas, de Villefranche-de-Rouergue, une éducatrice de jeunes enfants et intervenante culturelle, propose des ateliers réguliers et/ou extraordinaires avec les médiations "Contes et Comptines" et "Éveil corporel, éveil à la danse".

Elle intervient dans des structures d’accueil "toute petite enfance" en relation avec les équipes et les accompagnants dans un souci de travail en commun avec, comme centre d’intérêt, l’enfant : "Je suis très créative. Transmettre est pour moi complémentaire de ma pratique".

L’association Pop’s avait programmé une séance qui s’est déroulée à l’espace André-Jarlan. Vingt jeunes enfants accompagnés de leurs parents étaient présents pour une séance de contes et comptines : " Ces ateliers permettent de soutenir l’enfant dans son désir de découverte du monde, dans son désir de langage et de communication, dans sa singularité et son plaisir" a expliqué Sandrine.

Et de leur promettre un voyage dans l’imaginaire, de leur offrir un champ poétique et mélodieux avec une attitude très expressive, très démonstrative pour attirer l’attention des enfants avec l’aide d’objets qu’elle a conçus elle-même : "Si vous sentez que votre enfant n’accroche pas, vous pouvez partir en cours de séance, il ne faut pas lui imposer quelque chose qu’il n’aime pas" a-t-elle conseillé.