Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le festival de musique en vallée d’Olt, un trentenaire en pleine forme !

Les membres organisateurs du Festival de musique en vallée d’Olt se sont réunis pour préparer cet évènement de musique classique attendu du public qui se déroulera en juillet.

Cette édition sera exceptionnelle puisque le festival soufflera ses 30 bougies et que l’équipe organisatrice aura le plaisir d’accueillir une nouvelle directrice administrative à la suite du départ de Marian Hrynyshny qui a dû quitter ses fonctions en raison d’une mutation professionnelle au Canada.

Sa toute jeune remplaçante Florie Campredon-Delmotte, répond parfaitement aux charges de son nouveau poste en Aveyron puisqu’elle a suivi une formation de haut niveau de musicienne et qu’elle a occupé des postes administratifs et opérationnels dans de solides structures telles que l’orchestre de Chambre de Paris. Autant d’atouts pour remplir pleinement ses nouvelles missions aveyronnaises auxquelles elle s’est d’ores et déjà attelée avec enthousiasme et rigueur. Les membres de l’association organisatrice se sont penchés sur les questions relatives au calendrier et lieux de concerts, l’accueil des stagiaires et sur les financements publics et privés afin de permettre la poursuite du festival et de son académie qui rayonnent sur l’ensemble du territoire des communautés de communes des Causses à l’Aubrac, ainsi que du Comtal Lot et Truyère et de l’ensemble de l’Aveyron.

Fidèle à son habitude, la directrice artistique Céline Nessi a réuni une quinzaine de musiciens talentueux issus des plus prestigieuses formations françaises (Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre national de France, Orchestre philharmonique de Radio France…)

Elle met actuellement la dernière main à un programme alliant moderne et ancien… et qui comprendra également quelques belles surprises dont elle a le secret, de beaux cadeaux d’anniversaire offerts à un public toujours aussi nombreux et enthousiaste. Nul doute que cette année, il sera comblé et récompensé de sa fidélité depuis 30 ans !