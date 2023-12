Luc-la-Primaube. Le postural ball, une activité physique et de bien-être

Depuis deux ans, parmi les clubs d’activités adultes, la MJC propose des cours de postural ball animés par Gaëlle Joyes. Cette activité se pratique en chorégraphie, avec fluidité, sur une musique douce et en contact permanent avec un gros ballon. Il est fondé sur l’alternance de postures statiques, d’étirements passifs et de relaxation sans contraction volontaire. Le postural ball est une méthode française. C’est une activité physique et de bien être "Sport Santé" qui renforce le corps et libère l’esprit. Le postural ball renforce le dos, développe la souplesse, sculpte un ventre plat, relaxe le corps et l’esprit, améliore la posture corporelle, libère les tensions physiques. Gaëlle Joyes assure les cours tous les mercredis de 18 heures à 18 h 45 à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube. Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr