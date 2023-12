Saint-Amans-des-Cots. Les chanteurs d’Olt sur scène

Invités par l’association Gym En Viadène de Saint-Amans-des-Côts, les chanteurs d’Olt ont présenté leur spectacle musical "Conquête". Ils ont aussi fait la conquête du public durant près de deux heures en interprétant dans des costumes de théâtre, 23 chansons grands standards qui illustrent les époques de "la préhistoire en passant par la Conquête – Moyen Âge, la Renaissance" puis "les révolutions françaises et la fin de l’esclavage". Après l’entracte où chacun a pu se rafraîchir au bar, le public a plongé "À l’aube du XXe siècle avec les 30 glorieuses, les mois de mai" jusqu’à l’espérance d’un "Nouveau départ et un demain meilleur". Dans une joyeuse ambiance, le public très nombreux a repris les chansons en chœur, tapant dans les mains, se laissant emporter par l’enthousiasme et l’humour des dix chanteurs accompagnés de leur pianiste professionnel. La présidente Sylvie Glandières, le metteur en scène Bernard Sannié et toute la troupe des chanteurs d’Olt ont été très applaudis.