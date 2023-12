"Les enfants sont l'avenir" : à Rodez, 35 nouveaux élus font leur entrée au conseil municipal des jeunes

Trente-cinq enfants de différentes écoles publiques intègrent le conseil municipal des jeunes de Rodez. Un moyen de les inclure dans la vie politique de la Ville.

Le conseil municipal des jeunes, mis en place en 2021, se renouvelle. Trente-cinq nouveaux membres, âgés de 9 à 14 ans, intègrent cette instance, et cela jusqu’à la fin du mandat, prévu en 2026. La cérémonie de présentation, animée par le maire Christian Teyssèdre, était placée sous le signe de la convivialité et du partage.

La jeunesse contribue à notre vision commune

Parmi les écoles publiques de Rodez, les élèves du CM1 à la troisième ont été tirés au sort. "Le but est d’expliquer aux jeunes à quoi servent le conseil municipal et la mairie et que la jeunesse contribue activement à notre vision commune. On a la chance à Rodez de pouvoir faire plaisir aux jeunes, notamment avec le F’estivada, on a besoin de propositions", explique le maire.

"On tient compte de leurs idées"

Les jeunes élus vont alterner entre commissions et connaissances du territoire. Ils seront d’ailleurs présents aux vœux du maire le 11 janvier à l’amphithéâtre. Et la première commission en leur présence se tiendra le mardi 23 janvier. "Ils sont invités à toutes les cérémonies, ils ont un rôle de représentant. En outre, on tient compte de leur avis, ça nous donne des idées, il faut être conscient que les enfants sont l’avenir", complète Nadia Abbou, conseillère municipale déléguée en charge de la jeunesse et de la citoyenneté.

Une visite de la SPA, une initiation aux premiers secours avec les pompiers, une action de sensibilisation au bien manger avec des ateliers auprès de restaurateurs sont prévues. Deux fois par an, ils seront également conviés à une rencontre entre les trois conseils municipaux. Un mandat qui sera donc bien rempli pour ces jeunes élus.